"باد جاي" تطيح بـ"أولد تاون رود" من صدارة الأغنيات في أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدرت أغنية جديدة لنجمة البوب بيلي إيليش قائمة المبيعات في سباق الأغنيات بأمريكا، مطيحة بـ"أولد تاون رود" لمغني الراب ليل ناس إكس، الذي كان حطم الرقم القياسي لأطول فترة على رأس لائحة أكثر الأغنيات مبيعاً في البلاد، على ما أعلنت مجلة "بيلبورد".
ونجحت أغنية "باد جاي" للمغنية الأمريكية الشابة في تصدر القائمة، بعدما بقيت لـ9 أسابيع في المركز الثاني خلف العمل الضارب لمغني الراب البالغ 20 عاماً.
وكتب مغني الراب المتحدر من أتالانتا، في تغريدة عبر موقع "تويتر": "أطيب التهاني لبيلي إيليش. أنت تستحقين ذلك".
وكما الحال مع ليل ناس إكس، طارت شهرة بيلي إيليش في الأشهر الماضية مع صدور أول ألبوم لها في مارس/آذار بعنوان "وين وي فال أسليب، وير دو وي جو؟".
هذه المغنية البالغة 17 عاماً، وهي أول موسيقية مولودة في القرن الـ21 تتصدر قائمة "بيلبورد هوت 100"، كانت قد عُرفت عبر الإنترنت من خلال أسلوبها الذي يمزج بين الهيب هوب والموسيقى الإلكترونية.
وكانت أغنية "أولد تاون رود" التي ظهر فيها أيضا مغني الكانتري بيلي راي سايروس، قد حطمت في نهاية يوليو/تموز، الرقم القياسي المسجل لأغنية "وان سويت داي" لمارايا كاري (1995)، و"ديسباسيتو" للويس فونسي ودادي يانكي مع جاستن بيبر (2017)، بعدما احتل كل من هذين العملين الصدارة لفترة 16 أسبوعاً.
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