خلاف في أسرة محمود ياسين بسبب "أفيش المسرح"

انتقد الفنان عمرو محمود ياسين "أفيش" الدورة الـ12 من المهرجان القومي للمسرح، والذي بدأت فعالياته منذ 3 أيام.

ويعود موقف عمرو إلى غياب صورة والده عن "الأفيش"، إذ كتب على موقع "أنستقرام": "بالمناسبة محمود ياسين شغل منصب مدير المسرح القومي، وفي عهده رفع المسرح لافتة كاملة العدد، وقدّم مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية الرائعة.. صورة محمود ياسين ليست موجودة، رغم وجود صور لناس وقفوا مرة واحدة على خشبة المسرح، في الحقيقة الأفيش أصابني بالضيق".

في المقابل لم ترحب الفنانة رانيا محمود ياسين بانتقادات شقيقها وتحدثت لـ"العين الإخبارية" قائلة: "لا أرى مبرراً لهجوم شقيقي على إدارة المهرجان، ربما سقط اسم والدي سهواً.. لا أرى تجاهلاً لمحمود ياسين وتاريخه الفني الكبير، فقد تم تكريمه كثيراً داخل مصر وخارجها".



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وأضافت: "مصر مليئة بالمبدعين، وبلد تاريخها الفني والإبداعي كبير، وأمر طبيعي أن ترتبك إدارة المسرح وتنسى اسم فنان مهم مثل محمود ياسين.. لا أتفق مع شقيقي وعلينا التماس العذر للقائمين على إدارة المهرجان القومي للمسرح".

وكان الفنان أيمن بهجت قمر قد شنّ هجوماً عنيفاً على إدارة المهرجان، بسبب تجاهل تكريم والده الكاتب الكبير بهجت قمر، الذي قدّم أعمالاً فنية رائعة مثل "العيال كبرت" و"سيدتي الجميلة".



وكتب أيمن بهجت قمر عبر حسابه الرسمي على موقع "توتير": "أبويا مش في الصورة.. صحيح هو بهجت قمر ولا خفاجي عملوا حاجة للمسرح في مصر؟ عموماً إلى القائمين على هذه الصورة طز فيكو.. بسيطة".

وتفاعل عدد كبير من المغردين مع تدوينة أيمن بهجت قمر، إذ قال أحدهم: "التاريخ لن ينسى والدك وأعماله الجميلة، وأنت خير سلف لخير والد.. سر على الدرب ولا تشغل بالك بأمور الإعلام، فحب الناس أعظم من مجرد صور، ولن ننسى والدك، رحمة الله عليه، ولا أعماله الجميلة".