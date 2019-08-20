إليسا توجه أول رسالة لجمهورها بعد قرار الاعتزال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجّهت الفنانة إليسا، الثلاثاء، أول رسالة لجمهورها بعد يوم من إعلانها قرار اعتزال الغناء.
وقالت إليسا بتغريدة على حسابها الشخصي في موقع "تويتر": "أنا أتفهم حزنكم جميعا، وأقدّر الرسائل التي تلقيتها من الجميع ولكن أنا أفعل الأحسن لي، ولسه مبكرا الحديث على ألبومي الجديد وحفلاتي، وأوعدكم لما أكون جاهزة للإنتاج لنفسي سأفعل ذلك".
وكانت النجمة اللبنانية العربية إليسا قد صدمت جمهورها، الإثنين، بعد نشرها تغريدةً تعلن فيها عن اعتزالها الغناء، وأنها ستختتم حياتها الفنية بالألبوم المقبل.
وأثار موقف "ملكة الإحساس" موجةً من ردود الأفعال والتعاطف معها، إذ دعاها نجوم كثيرون إلى العدول عن قرارها، مثل هاني شاكر وعمرو دياب وهيفاء وهبي وناصيف زيتون، وأحلام وغيرهم.
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