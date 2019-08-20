تعرفوا الى الممثلين المشاركين في مسلسل “لو ما التقينا”

يواصل فريق عمل “لو ما التقينا”، المؤلف من ثلاثين حلقة، تصوير المسلسل الذي هو من كتابة الزميلة ندى عماد خليل، إخراج ايلي الرموز، منتج منفذ المخرجة كارولين ميلان، وانتاج شركة Gold Films.

Advertisements

وكشفت المخرجة كارولين ميلان، حصرياً لموقع “صوت لبنان” عن الأسماء الكاملة المشاركة في العمل بدءاً من يوسف الخال، سارة أبي كنعان، يوسف حداد، فيفيان أنطونيوس، طوني عاد، نتاشا شوفاني، ميرنا مكرزل، فيصل اسطواني، جوزف حويك، عماد فغالي، لارا خوري، جو يوسف، جاين قنصل، مارسيل جبور، قاسم منصور، شادي عرداتي، روميو الهاشم، بيدرو غانم، ميشال شوفاني. والمخضرمون، ختام اللحام ، رندا كعدي، نوال كامل، نعمة بدوي وعصام الأشقر.

وتطرقت “ميلان” خلال الحديث مع “صوت لبنان” حول فريق التصوير المؤلف من ٣٥ شخصاً، كما ان التصوير يتم بكاميرا Alexa وكل المعدات من شركة Gamma .

ورداً على سؤال حول مدى رضاها عن تجربة شركة Gold Films التي تقدّم مولودها الاول الى المشاهدين، لفتت “ميلان” ان صاحب الشركة ريتشارد رموز رصد ميزانية موازية للأعمال المشتركة، إن استثنينا اجور الممثلين العرب.