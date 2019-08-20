صور نادرة تجمع أشهر ثنائيات العرب في حفلات خطوبتهم أبرزها لـ دينا بطمة ومحمد الترك

الكثير من النجوم والمشاهير العرب يرتبطون بعلاقات عاطفية وخلال فترة الخطوبة يحرص عدد كبير من النجوم على إخفاء تفاصيل هذه الفترة وإبعاد أنظار الإعلام عنها ومن خلال هذه القائمة نشاهد صور نادرة لأشهر ثنائيات العرب خلال فترة الخطوبة.

فمن الصور النادرة نجد صورة عائلية جمعت بين عمرو دياب وشيرين رضا خلال حفل الخطوبة كانت قد نشرت في المجلات المصرية وقتها، كذلك بالنسبة لصورة قديمة بعد الخطوبة تجمع بين باسل خياط وزوجته ناهد.

أما من الإطلالات الغريبة فستان دنيا سمير غانم باللون الأخضر خلال حفل خطبتها من الإعلامي المصري رامي رضوان الذي حرص على ارتداء رابطة عنق بنفس لون الفستان في إطلالة مثيرة للسخرية.

كما يعد أحمد حلمي ومنى زكي من أشهر الثنائيات العربية وخلال حفل الخطوبة ظهرت منى بفستان أحمر وذلك في حفل عائلي تم تداول أخباره وقتها بصورة كبيرة.

أما دنيا بطمة احتفلت بخطبتها من محمد الترك في أجواء عائلية بحضور ابنته حلا الترك وكانت لاتزال طفلة صغيرة.

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