شكرا لقرائتكم خبر عن صناع فيلم Birds of Prey يستعينون بمخرج فيلم john wick والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعانت الشركة المنتجة لفيلم "Birds of Prey"، بالمخرج تشاد ستاهيلسكي، لإعادة إخراج بعض مشاهد الأكشن داخل الفيلم المقرر عرضه يوم 7 فبراير العام المقبل فى دور العرض السينمائى.

ستاهيلسكي هو مخرج الجزء الاخير من سلسلة الأكشن الشهيرة John Wick: Chapter 3 – Parabellum، الذى عرض فى مايو الماضى، وبجح فى حصد ما يقارب الـ 400 مليون دولار إيرادات فى البوكس أوفيس.

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الفيلم من بطولة مارجوت روبي، ماري اليزابيث وينستيد، ايوان ماكجريجور، جورني سموليت بيل، روزي بيريز، كريس ميسينا، ديريك ويلسون، ماثيو ويليج، ومن تأليف كريستينا هودسون، وإخراج كاثي يان.