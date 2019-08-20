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شكرا لقرائتكم خبر عن صناع فيلم Birds of Prey يستعينون بمخرج فيلم john wick والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعانت الشركة المنتجة لفيلم "Birds of Prey"، بالمخرج تشاد ستاهيلسكي، لإعادة إخراج بعض مشاهد الأكشن داخل الفيلم المقرر عرضه يوم 7 فبراير العام المقبل فى دور العرض السينمائى.
ستاهيلسكي هو مخرج الجزء الاخير من سلسلة الأكشن الشهيرة John Wick: Chapter 3 – Parabellum، الذى عرض فى مايو الماضى، وبجح فى حصد ما يقارب الـ 400 مليون دولار إيرادات فى البوكس أوفيس.
الفيلم من بطولة مارجوت روبي، ماري اليزابيث وينستيد، ايوان ماكجريجور، جورني سموليت بيل، روزي بيريز، كريس ميسينا، ديريك ويلسون، ماثيو ويليج، ومن تأليف كريستينا هودسون، وإخراج كاثي يان.
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