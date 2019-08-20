شكرا لقرائتكم خبر عن الأفكار السلبية وعزل الإنسان عن الواقع في العرض المسرحي " مترو " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم العرض المسرحى "مترو" ليالى مشاركته بالمهرجان القومى للمسرح بدورته الـ12، على مسرح أوبرا ملك برمسيس حيث عرضت المسرحية يومى ١٨و١٩ أغسطس الجارى، ويقدمها البيت الفني للمسرح، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ضمن 12 عرض قدمه البيت برئاسة المخرج إسماعيل مختار للمشاركة فى مهرجان، من إنتاج فرقة مسرح الشباب برئاسة المخرج عادل حسان، وهى إحدى الفرق الفنية التابعة للبيت، والتى قدمت فى الفترة الماضية عدد من العروض المسرحية المميزة التى حققت نجاحا كبيرا .



مسرحية مترو عرضت ضمن عروض المهرجان

"مترو"عرض يتناول الأفكار السلبية التي تسجن طاقات الإنسان بداخله، فتقوم بعزله عن الواقع الخارجى، ويحث الشباب على البحث عن إمكانياتهم وطاقاتهم، والنظر بإيجابية لمستقبلهم، وكسر القوالب النمطية التي تحد من تطويرهم .



مسرحية مترو



مسرحية مترو في المهرجان القومي

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عرض مترو

البطولة للفنانين "أحمد عثمان ، شريهان قطب، خالد شرشابي، أحمد عمار، سلمى عصام، مصطفى رضا"، أشعار ضياء الرحمن، إعداد موسيقي محمد خالد، تدريب صوت مصطفى سامي، تصميم استعراضات حمد إبراهيم، ديكور أحمد مورو، إضاءة أبو بكر الشريف، ملابس شاهنده أحمد، تأليف محمد فضل، فكرة وإخراج عادل رأفت.