محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:
أعلن الفنان أحمد خالد صالح عن انضمامه لفريق عمل فيلم "العارف"، المقرر البدء في تصويره الأيام المقبلة.
قال صالح، في تصريحات لمصراوي: "رشحني للعمل المخرج أحمد علاء، وننتظر البدء في التصوير خلال أيام عقب الانتهاء من التحضيرات النهائية للفيلم".
"العارف" تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، حول فكرة حرب العقول من خلال قصة "يونس" الذي يعيش مع زوجته وطفلته في وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطرة.
يشارك في بطولة "العارف.. عودة يونس" كل من أحمد عز، أحمد فهمي، محمود حميدة، ركين سعد، كارمن بصيبص. والعمل من تأليف محمد سيد بشير، وإنتاج "سينرجي فيلم"، وإخراج أحمد علاء.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد خالد صالح يعلن انضمامه لـ"العارف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.