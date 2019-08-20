أحمد خالد صالح يعلن انضمامه لـ"العارف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:

أعلن الفنان أحمد خالد صالح عن انضمامه لفريق عمل فيلم "العارف"، المقرر البدء في تصويره الأيام المقبلة.

قال صالح، في تصريحات لمصراوي: "رشحني للعمل المخرج أحمد علاء، وننتظر البدء في التصوير خلال أيام عقب الانتهاء من التحضيرات النهائية للفيلم".

"العارف" تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، حول فكرة حرب العقول من خلال قصة "يونس" الذي يعيش مع زوجته وطفلته في وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطرة.

يشارك في بطولة "العارف.. عودة يونس" كل من أحمد عز، أحمد فهمي، محمود حميدة، ركين سعد، كارمن بصيبص. والعمل من تأليف محمد سيد بشير، وإنتاج "سينرجي فيلم"، وإخراج أحمد علاء.​