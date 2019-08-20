صلاح عبد الله عن منتخب اليد: "أولى من اللي شاطوا فرحتنا برجليهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:

أعرب الفنان صلاح عبد الله عن سعادته بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي منح المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، تكريمًا لإنجازهم بتحقيق لقب بطولة كأس العالم.

كتب عبد الله، عبر صفحته الشخصية على "تويتر": "الرئيس يمنح أبطال العالم وسام الرياضة من الطبقة الأولى، طبعاً يستاهلوا، ويستاهلوا مكافآت مادية توازي حجم الإنجاز، ويستاهلوا كل الدعم والرعاية من الشركات المصرية العملاقة وكبار رجال الأعمال المصريين الوطنيين".

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وأضاف: "اللي رفعوا راسنا بإيديهم أولى من اللي شاطوا فرحتنا برجليهم".

حقق منتخب مصر لكرة اليد لقب بطولة كأس العالم للناشئين، بعد الفوز على المنتخب الألماني بنتيجة 32-28.​