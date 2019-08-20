اختيار الفيلم المصري "فخ" في المسابقة الرسمية لمهرجان تورنتو السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

بعد عرضه العالمي الأول في المسابقة الرسمية لأسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي الدولي، في مايو الماضي، اختارت إدارة مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، الفيلم الروائي القصير "فخ"، من إنتاج فلوكة فيلمز وانسل برودكشن (مصر، ألمانيا)، للمشاركة في مسابقته الرسمية، في دورته الـ44 المقبلة، والتي ستقام في الفترة من 5-15 سبتمبر المقبل، ليتنافس الفيلم على جوائز المهرجان للأفلام القصيرة.

جدير بالذكر أن فيلم فخ اختير أيضا للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان ساو باولو للأفلام القصيرة، أحد أهم مهرجانات السينما القصيرة بأمريكا اللاتينية في دورته المقبلة، التي ستبدأ يوم 22 أغسطس.

فيلم فخ مدته 20 دقيقة، تدور أحداثه حول عاشقين يلجآن لمنتجع شاطئي متهدم ومهجور لقضاء بعض الوقت بعيدا عن الأنظار، ولكن عندما تكشف الفتاة عن رغبتها في إنهاء علاقتهما، تبدأ أبعاد تلك العلاقة في الانكشاف تدريجيا.

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وكان منتج الفيلم، قد قال، في تصريحات لـ"الخليج 365" إن "فخ" يتحدث عن العلاقات الإنسانية بتعقيداتها، ويناقش وضع المرأة في المجتمع، من خلال عاشقين يلجآن لمنتجع متهدم ومهجور لقضاء بعض الوقت بعيدا عن الأنظار، ولكن عندما تكشف الفتاة عن رغبتها في إنهاء علاقتهما، تبدأ أبعاد تلك العلاقة في الانكشاف تدريجيا".

وأوضح أنه يتمنى حدوث طفرة وتطور في صناعة الأفلام القصيرة في مصر، وتابع: "محتاجين الناس تتعرض وتشوف أكتر الأفلام القصيرة.

فخ، سيناريو وإخراج ندى رياض، وإنتاج أيمن الأمير وايفا شلينبيك وجريجور شتريبر، وهو إنتاج مصري ألماني مشترك، فاز بجائرة مؤسسة روبرت بوش للإنتاج العربي الألماني المشترك في عام 2017، ومن تمثيل شذى محرم، إسلام علاء، نبيل نور الدين.