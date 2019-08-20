عن قتل طفل حرقًا.. حكاية مسلسل أغضب الفلسطينيين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أحيا مسلسل جديد تبثه شبكة (HBO) التلفزيونية الأمريكية عن مقتل فتى فلسطيني بعد قتل ثلاثة فتيان إسرائيليين، قبل خمس سنوات، ذكريات مؤلمة لدى أسر القتلى من طرفي الصراع.

بدأ عرض مسلسل "our boys" للمرة الأولى في إسرائيل والولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وتتركز أحداثه على الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير (16 عامًا) الذي خطفه ثلاثة إسرائيليين، اثنان منهم في سن المراهقة، قرب بيته في القدس الشرقية، وقتلوه حرقًا في يوليو 2014.

"سهى" والدة الطفل محمد أبو خضير قالت بعد مشاهدة الحلقتين الأولى والثانية من المسلسل، وفق ما نقلته وكالة "رويترز": "قد ما احكيلك مش راح اعبرلك قديش انا من جوا، نار بتحرق جوايا، بتحرقني حرق، لما شفت خصوصًا الولد نفس محمد حسيت محمد قدامي، فيعني لو يصحلي أدخل التلفزيون وأقدر أخد ابني من جوا، مش راح أقدر أقولك قديش هذا الوضع صعب".

وأضافت الأم: "هذا الإشي شعورك لما تشوف هذا يضل يتكرر وتشوف ابنك والقصة وتضلك تحكيها، هذا بيغلي النار، كل ما هديت عندي يعني بحس نار بتغلي غلي فيا، بحس حالي راسي بده يتفجر من الوجع، برجع من أول الأحداث من يوم ما انخطف محمد، فهذا بيرجعني للوجع، الألم اللي صار فيا أول ما انخطف محمد".

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وقال المدعون إن الثلاثة الذين أدينوا بقتل أبو خضير كانوا ينتقمون لاختطاف الفتيان الإسرائيليين الثلاثة نفتالي فرانكل وجلعاد شاعر وإيال يفراح وقتلهم في الضفة الغربية المحتلة قبل ذلك بأسبوعين على أيدي أعضاء من حركة حماس الإسلامية، وتطور قتل الفتية الأربعة إلى حرب استمرت سبعة أسابيع بين إسرائيل وحماس التي تدير قطاع غزة.

ويسلط المسلسل في حلقاته العشر الضوء على التحقيق الداخلي الذي أجرته إسرائيل مع الفتية الثلاثة المنتمين لليهود المتدينين الذين أدينوا في نهاية الأمر بقتل أبو خضير والأيام الأولى التي ثارت فيها ثائرة والديه بعد اختفائه ثم مقتله.

وتولى كتابة الحلقات التي تذاع باللغتين العبرية والعربية وإخراجها وإنتاجها إسرائيليان من اليهود وواحد من عرب إسرائيل مزجوا فيها لقطات وثائقية واقعية بمشاهد تمثيلية للنفاذ إلى التفاصيل الدقيقة التي يقولون إنها تحرك الصراع.

والمسلسل عمل مشترك لشبكة (HBO) وشركة كيشيت إنترناشونال الإسرائيلية وتولت إنتاجه شركة موفي بلس.​