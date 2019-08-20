علا الفارس تتألق في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي: خضعت المذيعة علا الفارس لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام". ظهرت علا الفارس في الصور بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانًا طويلاً أسود اللون. يذكر أن الإعلامية علا الفارس شاركت في السباق الدرامي لرمضان الماضي بالمسلسل الأردني "صبر العذوب"، وهو مسلسل بدوي للمنتج عصام حجاوي، ومن تأليف الكاتبة سارة سوار الذهب.

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