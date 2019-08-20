ألبوم هيثم شاكر يتربع على عرش "تويتر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

دشن مستخدمو موقع التدوينات القصيرة "تويتر" هاشتاجًا جديدًا حمل عنوان "البوم هيثم شاكر"، احتفاءً بالألبوم الجديد "معرفة قديمة"، الذي طرحه شاكر قبل أيام قليلة.

وكان هيثم أطلق خلال حملته الدعائية للألبوم كليب أغنية "ماتوصنيش" التي شهدت تعاونه مع المخرج اليوناني العالمي يانيس ديموليتس، وتم تصوير الكليب في اليونان. ومن المقرر أن يخرج هيثم بـ3 كليبات جديدة الفترة المُقبلة.

يضم الألبوم 14 أغنية، هي "ماتوصنيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداويني، راحو، احنا افترقنا، مفيش بُعد بينسّي، ماتغيبوش، بابي مفتوح، تيجي منك، معرفة قديمة"

ومن بين المؤلفين الذين تعاون معهم شاكر، أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، بهاء الدين محمد، نادر عبد الله، محمد رفاعي، محمد القاياني رمضان محمد وسلامة علي، والملحنين عمرو مصطفى، وليد سعد، محمد يحيى، شادي حسن، تامر علي وأحمد صلاح حسني.​

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