جمال عبدالناصر لمصراوي: فيلم "الكنز 2" ليس تجاريًا وهو وثيقة مهمة في تاريخ السينما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

جسد النجم الكبير جمال عبدالناصر، شخصية "خط الصعيد" ضمن أحداث الجزء الثاني من فيلم "الكنز"، الذي يُعرض حاليا بالسينمات.

وأكد "عبدالناصر" في تصريحات خاصة لمصراوي، إن تجربة "الكنز 2" تجربة جديدة ومختلفة عما يقدم في السينما حاليا، وهو من الأفلام المهمة.

وأضاف: "التجربة خاصة جدا، وحينما طلب مني المخرج شريف عرفة المشاركة شعرت أن التجربة مهمة ومختلفة، وأحببت المشاركة فيها، هذا بالإضافة أن المخرج شريف عرفة من أهم المخرجين في السينما".

وتابع: "التجربة في حد ذاتها شديدة الخصوصية في مصريتها، وهي وثيقة مهمة في تاريخ السينما المصرية، وكان لابد من المشاركة بها".

وعلى الرغم من صغر مساحة الدور، إلا إن هذا لم يمنع الفنان الكبير في المشاركة بالعمل، قائلا: "قدمت أعمال سينمائية كثيرة من بطولتي، وفي الوقت الحالي يُعرض عليّ أفلاما كثيرة أراها بسيطة وموضوعاتها غير مناسبة فلا أقبلها، ولا يهمني مساحة الدور، بقدر ما يهمني الرسالة التي يقدمها".

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واستكمل: "السينما هي تاريخ الفنان، وحين شاركت في تجربة مهمة مع منتج بحجم شريف عرفة، تجمع عدد كبير من النجوم، هذا الأمر يجعلني أعتز وقتها بالدور الذي أقدمه".

وعن إيرادات الفيلم، قال: "من البداية نحن نعلم أن الكنز ليس فيلما تجاريا، ولكن من المهم أن تُعرض التجربة، خاصة أن هذه النوعية من الأفلام ستعيش لسنوات".

وأشار إلى إنه لم يشاهد الفيلم حتى الآن، بسبب عودته من الأراضي المقدسة، بعد أداء فريضة الحج منذ يومين فقط، ولهذا لم يستطع مشاهدة الفيلم، وسيذهب لمشاهدة أفلام العيد خلال الفترة المقبلة.

أما عن الانتقادات الموجهة لتجربة أفلام "الجزء الثاني"، قال: "الكنز يخرج عن هذا الإطار، فهو يستكمل أحداثه التي بدأها، وكان لابد أن ينهي الحقب التاريخية المختلفة التي بدأت منذ الجزء الأول".

وتابع: "هناك أفلام تستحق أن يكون لها جزء ثاني، والإقبال الجماهيري على الأفلام في أجزائها الثانية خير مثال على أن الأمر ليس كما يروج البعض أنه فقر فني، ولكن هذا لا يعنِ أن كل الموضوعات تحتمل أن يكون لها جزء ثاني".

فيلم "الكنز 2" بطولة محمد سعد، محمد رمضان، جمال عبدالناصر، أحمد رزق، هند صبري، أحمد حاتم، ومن إخراج شريف عرفة.