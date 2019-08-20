كشف لغز صورة ايقونة الاغراء العالمية مارلين مونرو في المشرحة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 أغسطس 2019 06:41 مساءً - كشف فيلم وثائقي لغز صورة جثة مارلين مونرو في المشرحة، وهي الصورة التي التقطت لها بعد وفاتها في 4 أغسطس 1962، ولم يتم عرضها حتى الآن.

وعرض الفيلم الذي بث على قناة “فوكس نيوز” لأول مرة صورتين لأيقونة الإغراء العالمية الأشهر مارلين مونرو في المشرحة، وهي الصور التي التقطها المصور الصحفي لي وينر بعد أن استطاع التسلل إلى المستشفى، وقام برشوة حراس المشرحة لتصويرها.

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وتظهر احدى الصور أصابع قدم مارلين فقط داخل ثلاجة الموتى، بينما تظهرها الصورة الأخرى من الوجه وهي على المحفة المعدنية، وقد تصلب وجهها، وذهب رونقه، بملامح نحيلة ولون شاحب.

وكشف ابن المصور الذي توفي في عام 1993، أن والده توجه إلى مقر الطب الشرعي في لوس أنجلوس بعد أن علم بانتحار الممثلة الحسناء، وعثورهم عليها ميته في سريرها، وأنه قدم رشوة للحراس، والتقط الصور، ونشر بعضها وحفظ البعض الآخر في خزانة لأنها غير مناسبة للنشر.

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وقال ديفيك ابن لي وانر، إن والده وضع الصور في صندوق إيداع آمن، وتوفي في عام 1993 دون الكشف عن موقع الصور، مستطردًا: “لقد مات بالفعل ومعه هذا اللغز”.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” ، فإنه بالنظر إلى مكانة مارلين مونرو كواحدة من أكثر الشخصيات البارزة في القرن العشرين، فضلاً عن اللغز الغامض الذي أحاط بوفاتها فإن الصور ستباع بلا شك مقابل مبلغ هائل في حال العثور عليها.