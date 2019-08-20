ليزا هايدون تعلن حملها بطريقة مميزة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 أغسطس 2019 06:41 مساءً - اختارت الممثلة الهندية الشهيرة وعارضة الازياء ليزا هايدون Lisa Haydon انستقرام لإعلان مفاجأة مميزة لجمهورها .



ونشرت الممثلة الهندية المعروفة بجرأتها صورة لها وهي ترتدي بيكيني يُظهر انتفاخ بطنها بينما تقف بجانب زوجها وابنها زاك على الشاطىء معلنة بذلك حملها.

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وكانت ليزا التي تنتظر طفلها الثاني ، أنجبت ابنها الأول زاك من زوجها رجل الاعمال دينو لفاني في 17 أيار 2017 بعد عام من زواجها.



وفي مقابلة لها ذكرت ليزا ان إنجاب طفل قد فتح عينيها على عالم جديد بالكامل وأسلوب حياة مختلف، وكما قالت إن هذا هو الوقت الذي لا تحتاج فيه النساء إلى مخاوف مهنية فيما يتعلق بتأسيس أسرة”.

وأضافت إن إنجاب طفل يؤكد على الحاجة إلى الجداول الزمنية والتنظيم، وأنه لا تعارض بين المستقبل المهني والأمومة.