أحمد فلوكس يروج لأحدث أغاني عمرو دياب

نشر الفنان احمد فلوكس، فيديو اغنية عمرو الدياب الجديدة "يوم التلات"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصوروالفيديوهات "انستجرام".

"يوم تلات" ثالث أغاني الألبوم الجديد للهضبة، بعد طرح أغنيتي "بحبه"، و"أنا غير"، وجاءت أغنية "يوم تلات" من كلمات تامر حسين ومن ألحان

عزيز الشافعي ومن توزيع أسامة الهندي.

يذكر أن الفنان أحمد فلوكس شارك مؤخراً النجم أحمد عز في فيلم "الممر"، من تأليف أمير طعيمة، و إخراج شريف عرفة، و بطولة كل من إياد نصار،

أحمد رزق، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، محمد الشرنوبي، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، أمير صلاح، محمود حجازي، الحان المهدي، عمر زهران، إنعام سالوسة، نديم هاشم، هند صبري، شريف منير، حجاج عبد العظيم.