"مترو" تختم ليالي مشاركتها بالمهرجان القومى للمسرح

اختتم العرض المسرحى "مترو" أمس الإثنين، ليالى مشاركته بالمهرجان القومى للمسرح بدورته الـ١٢، على مسرح أوبرا ملك برمسيس، حيث عرضت المسرحية يومى ١٨و١٩ أغسطس الجارى، ويقدمها البيت الفني للمسرح التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال.





ويأتي "مترو" ضمن 12 عرضا قدمه البيت الفني برئاسة المخرج إسماعيل مختار للمشاركة فى مهرجان،

من إنتاج فرقة مسرح الشباب برئاسة المخرج عادل حسان، وهى إحدى الفرق الفنية التابعة للبيت، والتى قدمت فى الفترة الماضية عدد من العروض المسرحية المميزة التى حققت نجاحا كبيرا.





يذكر أن عرض "مترو" يتناول الأفكار السلبية التي تسجن طاقات الإنسان بداخله، فتقوم

بعزله عن الواقع الخارجى، ويحث الشباب على البحث عن إمكانياتهم وطاقاتهم، والنظر بإيجابية لمستقبلهم، وكسر القوالب النمطية التي تحد من تطويرهم، من بطولة أحمد عثمان ، شريهان قطب، خالد شرشابي، أحمد عمار، سلمى عصام، مصطفى رضا،أشعار ضياء الرحمن، إعداد موسيقي محمد خالد، تدريب صوت مصطفى سامي، تصميم استعراضات حمد إبراهيم، ديكور أحمد مورو، إضاءة أبو بكر الشريف، ملابس شاهندا أحمد، تأليف محمد فضل، فكرة وإخراج عادل رأفت.