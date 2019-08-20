أحمد عز ينشر بوستر فيلمه الجديد 1919

نشر الفنان احمد عز صورة لفيلمه الجديد صممها معجبيه الذي يحمل عنوان «1919»، والذي يشاركه بطولته النجم كريم عبد العزيز، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" في خاصية الاستوري .

وظهر عز وكريم فى الصورة بمفردهما، في أول عمل سينمائي يجمعهما، من تأليف أحمد مراد، ويتولى

إخراجه المخرج مروان حامد، لتشويق الجمهور والترويج قبل انطلاق التصوير، ويضم العمل مجموعة كبيرة من النجوم يتم الكشف عن أسمائهم الفترة المقبلة.

يشار إلى أن كريم عبد العزيز يعرض له حالياً فيلم "الفيل الأزرق 2" للمخرج مروان حامد وتأليف

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أحمد مراد وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً في أول يوم من عرضه في السينما، ويشارك فى بطولة الفيلم كل من النجمة هند صبري والنجمة نيللي كريم والنجم إياد نصار.

ويعرض لاحمد عز فيلمه "ولاد رزق 2" الذى ينافس به فى موسم عيد الأضحى، ويشارك فى بطولته مجموعة من النجوم منهم عمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود، ومجموعة من ضيوف الشرف للمخرج طارق العريان.