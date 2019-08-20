نشر الفنان احمد عز صورة لفيلمه الجديد صممها معجبيه الذي يحمل عنوان «1919»، والذي يشاركه بطولته النجم كريم عبد العزيز، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" في خاصية الاستوري .
وظهر عز وكريم فى الصورة بمفردهما، في أول عمل سينمائي يجمعهما، من تأليف أحمد مراد، ويتولىإخراجه المخرج مروان حامد، لتشويق الجمهور والترويج قبل انطلاق التصوير، ويضم العمل مجموعة كبيرة من النجوم يتم الكشف عن أسمائهم الفترة المقبلة.
يشار إلى أن كريم عبد العزيز يعرض له حالياً فيلم "الفيل الأزرق 2" للمخرج مروان حامد وتأليف
ويعرض لاحمد عز فيلمه "ولاد رزق 2" الذى ينافس به فى موسم عيد الأضحى، ويشارك فى بطولته مجموعة من النجوم منهم عمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود، ومجموعة من ضيوف الشرف للمخرج طارق العريان.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد عز ينشر بوستر فيلمه الجديد 1919 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.