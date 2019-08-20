الخميس.. كاظم الساهر يلتقي بالجمهور السعودي بفعاليات موسم السودة

يلتقي المطرب كاظم الساهر، بالجمهور السعودي، في حفل غنائي ضخم يحييه ضمن فعاليات موسم حفلات السودة ، وذلك علي مسرح طلال مداح في مدينة أبها، يوم الخميس المقبلالموافق 22 أغسطس.
ومن المقرر أن يقدم قيصر الغناء خلال الحفل باقة من أروع أغانيه التي تتنوع بين القديم والحديث وتشعل جمهوره بالحماس، منها "هل عندك شك، المستبدة، قولي أحبك، كلك على بعضك، حدثيني، دلوعتي، وغيرها".
جدير بالذكر أن كاظم الساهر أحيا بالأمس حفل غنائي علي خشبة مسرح المروج، بسلطنة عمان، ضمن فعاليات مهرجان صلالة، وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا.
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