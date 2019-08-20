هذا ما حصل بين هيفاء وهبي وإليسا في اتصال آخر الليل

على الرغم من قيام هيفاء بدعم زميلتها إليسا، من خلال كتابتها تغريدة على "تويتر"، دعتها فيها إلى العودة عن قرار الاعتزال، وعدم السماح لأحد بأن يحبطها، عادت واتصلت فيها آخر الليل للوقوف على ما حصل معها.

ونشرت هيفاء على "تويتر" تفاصيل من الاتصال، وقالت إنّ إليسا أخبرتها أنّها تشعر بالقرف.

وكتبت هيفاء " "يا عيب الشوم على كل شخص أذاها ان كان بشغل ولا برأي ولا بشتيمة ولا بحرب نجسة. بتلبس 100 فستان حلوين واذا خانها مرة الذوق او الحظ بفستان بتهجموا متل الدياب عليها. إذا شي مرة مش سامعة حالها منيح عالمسرح صار هالصوت الحساس نشاز! اذا الاغنية مش أحلى من اللي قبلها بتنكروا كل روائعها الي حبوها كل العالم، اذا اعتذرت تتصور مع حدا بتنسوا المليون صورة اللي قبل.".

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وتابعت "كل هيدا وما حدا بيكون عارف الفنان شو عم بيعاني بحياته او بشغله او بصحته، وآخر شي قال أنا بسألها ليه؟ ههه. أصلاً هيدا حال كتير من المشاهير اللي عم بيعانوا من ناس بلا ضمير إن كان من الشركات أو صراصير السوشل ميديا ".

وختمت قائلة "إليسا حترجع كرمال محبينها، ومني انا بقلها ما تقدمي على طبق من دهب الي البعض بيتمناه. بلا مافيا بلا بطيخ".

وقد تأثرت إليسا بكلام هيفاء وعاطفتها، فقامت بعمل ريتويت دعاية لأغنية هيفاء الجديدة "شاغلة كل الناس"، وكتبت تغريدة بعد منتصف الليل جاء فيها "كل ما أستطيع قوله أنني أحبكم من أعماق قلبي ولا تنسوا أن لديّ ألبوم جديد في الطريق".