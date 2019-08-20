هجوم من سمير صفير ونيكول سابا على إليسا ونادين نجيم تدعمها

على الرغم من التعاطف الذي حصلت عليه الفنانة إليسا بعد إعلان اعتزالها، بسبب أجواء المافيا التي تتحكم بالوسط الفني، وعلى الرغم من تضامن زملائها معها، خرجت بعض الأصوات التي شمتت باعتزال الفنانة، واعتبرت أنّه كان يجب أن يحصل منذ زمن طويل.

ومن الأصوات الشامتة، الملحن سمير صفير، الذي كتب تغريدة جاء فيها

" فقط أشباه الفنانين لهم عمر محدد وتنتهي صلاحيتهم ولا يصح إلا الصحيح".

وقد تعرض الملحن لهجوم من جمهور الفنانة، خصوصاً أنّ العلاقة بينهما كانت سيئة، وكان صفير يهاجمها باستمرار، وقد أدى هجومه عليها إلى خلافها مع نانسي عجرم التي كان يشرف على أعمالها مع مدير أعمالها جيجي لامارا.

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كذلك كتبت الفنانة نيكول سابا تغريدة مثيرة للجدل جاء فيها

"ما في أشطر منكن تقلبوا الشغلة لفيلم هندي... مجال يحب التطبيل".

ولم يعرف سبب تحامل نيكول على إليسا، سيما أن لا مشاكل بينهما، ولا علاقة تربطهما.

أما نادين نجيم فأثارت الكثير من الجدل، خصوصاً وأنها وافقت على تشبيه إليسا للمجال الفني بـ المافيا، من خلال تعليقها "بأمانة كلنا تعبنا وقرفنا.. انا أتفهم تماماً شعورها".