أنجيلا بشارة تقدّم برنامجاً اجتماعياً وجنسية أمريكية لابنتي وائل كفوري؟

تقدّمت محطّة LBCI بعرض لـ أنجيلا بشارة، طليقة الفنان وائل كفوري، لتقديم برنامج اجتماعي على شاشتها، بعد مغادرة الإعلامي جو معلوف المحطة، وانتقاله إلى محطة MTV حيث سيقدّم برنامجاً جديداً في موسم الخريف.

أنجيلا متردّدة بين قبول العرض أو رفضه، ويحاول مقربون منها إقناعه بقبوله، خصوصاً أنّ الشهرة التي حصلت عليها، وتعاطف الكثيرين معها بعد إعلانها عن تعرضها للعنف الزوجي، سيصبح مجرد حادثة لن يذكرها الناس، وتلقت أنجيلا نصيحة بضرورة قبول العرض، لأنّ المحطّة تستغلّ الشهرة المحيطة باسم أنجيلا والتي لن تدوم طويلاً.

ومن المقرر في حال وافقت أنجيلا، أن تحلّ مكان الإعلامي جو معلوف، حيث ستناقش قضايا اجتماعية وإنسانية.

أنجيلا التي درست القانون ولم تكمل تعليمها بسبب زواجها، تردد أنها تعمل حالياً للحصول على الجنسية الأمريكية لطفلتيها من طليقها وائل كفوري، وهي التي حصلت عليها سابقاً، كما تعمل على فك قرار منع السفر الذي أصدر طليقها لابنتيه، خوفاً من أن تسافر بهما خارج لبنان، وتؤكد للمقربين منها أنّها لن تقيم خارج لبنان، خصوصاً أنها سجلت الطفلتين في مدرسة لبنانية، وستبدأ مرحلة جديدة في حياتها تنخرط فيها في سوق العمل، بعد أن تزوجت وهي في أوائل العشرين ولم تعمل سابق