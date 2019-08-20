بالصور: نانسي عجرم مع والدتها وبناتها في الطبيعة

نشرت الفنانة نانسي عجرم، مجموعة صور عائلية لها، عبر حسابها على "إنستا ستوري"، ظهرت فيها مع والدتها وابنتيها ميلا وايلا ، في حين لم تظهر طفلتها الثالثة ليا معهن في الصور ، ربما بسبب صغر سنها.

نانسي عجرم تحاول التوفيق بين فنها من خلال إحياء الحفلات والمهرجانات في مختلف الدول العربية، وكان آخرها الحفل الذي أحيته في مركز دبي التجاري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما أنها تبذل كل الجهد المطلوب منها كأم لثلاث فتيات، من خلال الاهتمام بهن وقضاء أكبر وقت ممكن برفقتهن.

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يشار إلى أن نانسي عجرم سوف تحيي حفلاً في سلطنة عمان غدا الأربعاء في إطار "مهرجان صلالة السياحي"، كما أنها أعلنت عن نيتها طرح أغنية جديدة، وهي أغنية مستقلة، سوف تصدرها قبل الإنتهاء من ألبومها المقبل الذي تعمل على اختيار اغانيه وتسجيلها.



من ناحية أخرى، تشارك نانسي عجرم في الموسم المقبل من برنامج الهواة الخاص بالأطفال" ذا فويس كيدز" إلى جانب الفنانين محمد حماقي وعاصي الحلاني، بعد إنسحاب تامر حسني وكاظم الساهر منه، بسبب إرتباطاتهما وإنشغالاتهما الفنية.