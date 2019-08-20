بعد صداقة 12 عاما.. «ذا روك» يتزوج من صديقته لورين هاشيان

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أعلن النجم والممثل الأمريكي دواين جونسون، الشهير بالصخرة، زواجه رسميا من حبيبته لورين هاشيان، بعد استمرار علاقتهما بشكل غير رسمي لمدة 12 عام منذ 2007.

ومن جانبها نشرت جريدة الديلي ميل، البريطانية اللقطات التي نشرها الصخرة له مع زوجته من جزيرة هاواي حيث تزوجا هناك بمراسم زفاف حضرها أصدقائهما المقربين.

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وخلال 12 عاما من الارتباط بشكل غير رسمي، رزق الثنائي بطفلتين، هن ياسمين في الثالثة من عمرها وتانيا المولدة حديثا منذ 15 أشهر.

وعلى جانب أخر، التقى النجم والممثل الأمريكي الشهير دواين جونسون، الشهير بالصخرة بالطفل “جيكوب أوكونر”، الذي أنقذ شقيقه الصغير بعد إتباعه لطريقة التنفس الصناعي التي قام بها الصخرة في أحد مشاهد فيلمه الشهير سان اندريس.

وقام النجم العالمي الشهير بنشر صورته مع الطفل البطل على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، بعد انتشار قصته على مواقع التواصل.