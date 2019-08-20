عمرو دياب يطلق أغنية جديدة بعنوان «يوم تلات»

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أحيا المطرب المصري عمرو دياب حفلا كبيرا في الميوزك أرينا بمدينة العلمين الجديدة، وأشعل حماس جمهوره الذي احتشد بالآلاف لمتابعة حفله الأول في الساحل الشمالي هذا العام، وشهد الطريق الساحلي المؤدي الي الحفل زحاما كبيرا قبل ساعات من بدئه وسط إجراءات أمنية مشددة.
وغنى عمرو دياب مجموعة من أشهر أغنياته وسط تفاعل الجمهور الذي طلب منه غناء مجموعة من اغاني ألبومه الجديد “أنا غير” ومن المتوقع صدوره قريبا.
وافتتح عمرو دياب الحفل بأغنية بحبه من ألبومه الجديد، ووعد عمرو دياب جمهوره بطرح أغنية جديدة (يوم تلات) متمنيا أن تنال اعجاب جمهوره.
والجدير بالذكر أن الميجا ستار عمرو دياب، قدم فاصلا من أغنياته القديمة منها ميدلي يضم اغاني نور العين والعالم الله ولو عشقاني، إضافة إلى ميدلي يضم أغنيات راجعين، وشوقنا ومتخافيش.
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