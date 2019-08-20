هيفاء وهبي: إليسا ستعود من أجل محبيها.. "اللي مش عاجبه يمشي"

أبدت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي تعاطفها مع مواطنتها إليسا، التي أعلنت اعتزالها، الإثنين، وانسحابها من الساحة الفنية عقب الانتهاء من تسجيل ألبومها الجديد.

وكتبت هيفاء وهبي رسالة دعم لـ"إليسا" عبر موقع "تويتر"، قالت خلالها: "انتصرتي على ظروف صعبة مرت في حياتك، لا جمهورك ولا ناسك راضيين على قرار الاعتزال، بدنا ترجعي تغني وتنوري المسارح، واللي مش عاجبه يمشي".









كما كشفت هيفاء وهبي عن محادثة تليفونية مع إليسا، وقالت عبر "تويتر": "إليسا قالت لي كلام يوجع القلب، وعندما سألتها عن سبب الاعتزال أحابت: لأني قرفت.. يا عيبشوم على كل شخص آذاها".

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وتابعت: "بتلبس 100 فستان حلوين، وإذا خانها مرة الذوق أو الحظ بفستان، يتهجموا مثل الدياب عليها، وإذا فشل مستمع في سماع صوتها، قال على صوتها نشاز، وإذا أغنية مش أحلى من اللي قبلها، ينكرون كل روائعها.. وإذا اعتذرت إنها تتصور مع حدا تنسوا المليون صورة اللي قبلها.. مفيش حد عارف إزاي الفنان بيعاني أصلاً، هذا حال كتير من المشاهير.. إليسا هترجع تاني من أجل محبيها، بلا مافيا بلا بطيخ".





كانت المطربة اللبنانية إليسا قد أعلنت اعتزالها الغناء بعد إصدار آخر ألبوم تحضره حالياً، وهاجمت الوسط الفني، وقالت إنه بات يشبه عصابات المافيا، وإنها لم تعد قادرة على الاستمرار بالعمل في هذه الأجواء.

وغردت إليسا، باللغة الإنجليزية عبر حسابها على موقع "تويتر": "أعمل على الألبوم الجديد بالكثير من الحب والعاطفة، لأنه سيكون الأخير في مسيرتي".

وأضافت المطربة اللبنانية البالغة من العمر 47 عاماً: "أعلن ذلك بكل الحزن لكن عن قناعة تامة، لأنني لا أستطيع العمل في مجال يشبه عصابات المافيا، لا يمكنني أن أكون منتجة بعد الآن".

ولم تكشف إليسا أي تفاصيل عن طبيعة المشكلة التي تعرضت لها ودفعتها إلى اتخاذ هذا القرار الصادم.

وحققت إليسا، التي بدأت الغناء عام 1998 بألبوم "بدي دوب"، الكثير من الإنجازات خلال مشوارها الفني، وحصدت العديد من الجوائز الإقليمية والدولية بداية من 2002 عندما نالت "موريكس دور".