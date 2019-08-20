شوبير يستعين بأخطاء معسكر مصر في المونديال لنفي اتهامات صلاح

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفى أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، الاتهامات التي وجهها محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، للاتحاد بسوء تنظيم معسكر المنتخب في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر.
واتهم صلاح اتحاد الكرة السابق بأنهم كانوا في منافسة معه، وأنهم لم يحسنوا تنظيم معسكر المنتحب في البطولة الأفريقية، على غرار ما حدث في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.
وقال شوبير في تصريحات لشبكة "CNN" الأمريكية: "اتهامات محمد صلاح هي نفسها التي قالها خلال كأس العالم الماضية".
وكان محمد صلاح قد نشر العديد من مقاطع الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد مونديال روسيا، اتهم فيها اتحاد الكرة السابق بسوء تنظيم معسكر المنتخب في المونديال.
وأوضح شوبير: "مقارنة بالأخطاء المزعومة التي تم ارتكابها في المونديال فإن معسكر المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية كان منضبطا لأقصى درجة".
وكان المنتخب المصري قد ودع بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 من الدور ثمن النهائي، عقب الهزيمة من المنتخب الجنوب أفريقي بنتيجة 0-1.
واضطر أعضاء اتحاد الكرة المصري لتقديم استقالتهم من مناصبهم بعد الخروج من البطولة بشكل مباشر.
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