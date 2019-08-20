أميتاب باتشان يتبرع بـ7.5 مليون دولار لضحايا فيضانات الهند

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تبرع الفنان الهندي الشهير أميتاب باتشان، الثلاثاء، بمبلغ نصف مليار روبية (7.5 مليون دولار) لضحايا الفيضانات بولاية ماهاراشتا الهندية، في أحدث حلقات أعماله الخيرية.

ومن المعروف عن أميتاب باتشان (٧٦ عاما) حبه للخير، إذ تبرع لسكان ولاية أسام بنصف مليار روبية (7.5 مليون دولار) خلال يوليو/تموز الماضي؛ لمواجهة توابع الفيضانات في المنطقة؛ ليصبح مقدر تبرعه لضحايا كوارث الأمطار في شهر واحد مليار روبية (15 مليون دولار).





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ضحايا كوارث الطقس ليسوا المستفيدين الوحيدين من تبرعات أسطورة السينما الهندية، إذ تبرع بـ٢.٥ مليار روبية (560 ألف دولار) خلال 2018 لصالح قروض المزارعين وأسر الشهداء.

أميتاب باتشان يعد واحدا من أبرز رموز العطاء في المجتمع الهندي، ويطلق عليه الشعب الهندي لقب "زعيم الإنسانية"، يصور حاليا برنامجه "من سيربح المليون" في موسمه الـ11 الذي يعده بوابة أخرى لمساعدة الطموحين.

وتمخضت الأمطار الموسمية في الهند عن فيضانات غزيرة أحدثت الكثير من الدمار، إذ جرفت منازل وهدمت مدارس ودور عبادة في ولايات عدة، وأسفرت عن ضحايا قدر عددهم بـ1000 وتشريد عشرات الآلاف.