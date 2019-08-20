إلتون جون ينتقد حملة الاغتيال المعنوي المستمرة للأمير هاري وزوجته

Aug 20, 2019
إتخذ المغني البريطاني الشهير إلتون جون من حسابه الخاص عبر موقع تويتر منبراً ليدافع عن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل في ظل حملة الانتقادات التي طالتهما في بريطانيا تتعلق بعطلات الزوجين دوق ودوقة ساسكس وابنهما أرتشي البالغ من العمر ثلاثة أشهر في إسبانيا وجنوب وفرنسا حيث أقاموا في منزل “جون” في نيس.
ولفت “جون” في سلسلة تغريداته أن دوق ودوقة ساسكس متواضعان يعملان بجد ويتعرضان لهجوم ظالم من وسائل الإعلام. متطرقاً الى الصداقة التي كانت تجمعه مع الأميرة الراحلة ديانا والدة الأمير هاري حيث ناشد الإعلام التوقف عن حملة ”الاغتيال المعنوي المستمرة“ يوميًا لتشويه صورتهما.
أيضاً ردّ “التون جون” على الحملة التي اتهمت الأمير هاري وزوجته بالنفاق في ادعائهما الاهتمام بالبيئة لاستخدامهما طائرة خاصة رغم تعبيرهما صراحة عن قلقهما بشأن حماية البيئة.
وكشف الى أنه وفر لهما رحلة على طائرة خاصة لمنزله لاعتبارات أمنية لكنه قال إن مساهمة دُفعت لمؤسسة كاربون فوتبرينت تعوض انبعاثات الكاربون عن طريق تمويل مشروعات صديقة للبيئة.
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