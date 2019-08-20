إلتون جون ينتقد حملة الاغتيال المعنوي المستمرة للأمير هاري وزوجته

إتخذ المغني البريطاني الشهير إلتون جون من حسابه الخاص عبر موقع تويتر منبراً ليدافع عن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل في ظل حملة الانتقادات التي طالتهما في بريطانيا تتعلق بعطلات الزوجين دوق ودوقة ساسكس وابنهما أرتشي البالغ من العمر ثلاثة أشهر في إسبانيا وجنوب وفرنسا حيث أقاموا في منزل “جون” في نيس.

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ولفت “جون” في سلسلة تغريداته أن دوق ودوقة ساسكس متواضعان يعملان بجد ويتعرضان لهجوم ظالم من وسائل الإعلام. متطرقاً الى الصداقة التي كانت تجمعه مع الأميرة الراحلة ديانا والدة الأمير هاري حيث ناشد الإعلام التوقف عن حملة ”الاغتيال المعنوي المستمرة“ يوميًا لتشويه صورتهما.

أيضاً ردّ “التون جون” على الحملة التي اتهمت الأمير هاري وزوجته بالنفاق في ادعائهما الاهتمام بالبيئة لاستخدامهما طائرة خاصة رغم تعبيرهما صراحة عن قلقهما بشأن حماية البيئة.

وكشف الى أنه وفر لهما رحلة على طائرة خاصة لمنزله لاعتبارات أمنية لكنه قال إن مساهمة دُفعت لمؤسسة كاربون فوتبرينت تعوض انبعاثات الكاربون عن طريق تمويل مشروعات صديقة للبيئة.