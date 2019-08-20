محمد رمضان يخفض سعر تذكرة أقوى حفلة في الساحل الشمالي

روج النجم محمد رمضان، لحفله الغنائي الكبير المقرر إقامته في الساحل الشمالي يوم الجمعة 23 أغسطس من الشهر الجاري.

وأعلن رمضان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، أنه خفض سعر تذاكر الحفل، وعلق على ذلك قائلاً: "علشان خاطر الحبايب خلينا التذاكر تبدأ من ٢٠٠ جنيه".

وتابع رمضان: "وعلشان خاطر التكدس وحفاظاً على اخواتنا البنات إختارنا أفضل شركات تأمين وطبعاً بمساعدة رجال الشرطة المُخلصين والمكان يستوعب ٢٠٠ ألف من الجمهور، واختتم كلامه بجملته الشهيرة (ثقة في الله نجاح) هندهش ونمتع جمهورنا الكبير".

يذكر أن الفنان محمد رمضان، يعرض له حالياً فيلم "الكنز 2""، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال ومن إخراج شريف عرفة، ويشارك في البطولة كل الفنان من محمد سعد وروبي وأحمد رزق وهاني عادل وهيثم أحمد زكي وأمينة خليل.

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