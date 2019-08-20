أحمد عز يزيح الستار عن أفيش «1919» مع كريم عبد العزيز

أزاح الفنان أحمد عز الستار عن أفيش فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان «1919»، والذي يشاركه بطولته النجم كريم عبد العزيز، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام».

وظهر عز وكريم على أفيش الفيلم بمفردهما، في أول عمل سينمائي يجمعهما، من تأليف أحمد مراد، ويتولى إخراجه المخرج مروان حامد، لتشويق الجمهور والترويج قبل انطلاق التصوير، ويضم العمل مجموعة كبيرة من النجوم يتم الكشف عن أسمائهم الفترة المقبلة.

ويستعد كل من كريم عبد العزيز وأحمد عز، للبدء فى تصوير الفيلم خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء الأخير من تصوير فيلمه "العارف"، وتعقد الجهة المنتجة للعمل جلسات عمل للوقوف على التفاصيل النهائية للرواية التى يكتبها أحمد مراد، والبدء فى تعاقدات الأبطال الذين يشاركون فى بطولة العمل بجانب عز وكريم عبد العزيز.

يشار إلى أن كريم عبد العزيز يعرض له حالياً فيلم "الفيل الأزرق 2" للمخرج مروان حامد وتأليف أحمد مراد وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً في أول يوم من عرضه في السينما، ويشارك فى بطولة الفيلم كل من النجمة هند صبري والنجمة نيللي كريم والنجم إياد نصار.

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ويعرض لاحمد عز فيلمه "ولاد رزق 2" الذى ينافس به فى موسم عيد الأضحى، ويشارك فى بطولته مجموعة من النجوم منهم عمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود، ومجموعة من ضيوف الشرف للمخرج طارق العريان.

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