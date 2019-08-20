فادي خفاجة يكشف أسباب تواجده في قسم الشرطة خلال أيام عيد الأضحى

القاهرة - لايف ستايل
كشف الفنان المصري فادي خفاجة عن حقيقة الأنباء التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سجنه في قسم الشرطة بسبب "خروف"، موضحًا أن هناك سوء فهم للأحداث، حيث حرّر أحد جيرانه محضرًا ضده أول أيام العيد بسبب الخروف الذي اشتراه للأضحية واضطر أن يقضي بعض الوقت في القسم لحين إنهاء الإجراءات القانونية.
وقال فادي خلال مشاركته في حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح، إن تربيته ونشأته الصحيحة بفضل والده والفنان محمد صبحي جعلته يذهب لجاره الذي اشتكاه ويُقدّم له التهنئة بعيد الأضحى رغم استمرار القضية، مضيفًا أن الفنان يجب أن يكون مثالاً مشرفًا يحتذي به الجمهور.
ومن جانب آخر أوضح خفاجة سبب اعتذاره عن استكمال مشاركته في مسرحية "زهرة اللوتس" مشيرًا إلى أن ذلك يعود لحذف مخرج العمل ما يقرب من نصف مشاهده في المسرحية حيث إن مدتها ساعتان ونصف الساعة واللجنة طلبت عرضها في ساعة ونصف فقط.
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