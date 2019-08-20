عمرو أديب يوجِّه رسالة مؤثرة إلى "إليسا" بعد قرار اعتزالها الغناء

وجَّه الإعلامى عمرو أديب رسالة مؤثرة إلى المطربة اللبنانية إليسا بعد قرارها المفاجىء باعتزال الغناء. وكتب أديب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "سيدتى العزيزه بعض الناس لا يستطيعون الرحيل هكذا قد تكون العبارة تاريخيه ومستهلكه لكن انت لا تملكين نفسك انتى ملك لنا جميعا من المحيط للخليج، لا تضيعى ايامك الذهبيه في الغضب بل استمتعى بنجاحك ومحبه الملايين لك". قد يهمك ايضاً: هيفاء وهبي تحث إليسا على العدول عن قرارها الاعتزال أحلام تمنع إليسا من اعتزال الوسط الفني

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