أماني السويسي تحيي حفلا غنائيا كامل العدد بمهرجان طبرقة

أحيت الفنانة التونسية أماني السويسي، حفلًا غنائيًا، أمس، بمهرجان طبرقة الدولي في دورته الـ57، ضمن ليالي شيخ المهرجانات التونسية بمسرح البحر.
وطرحت السويسي مؤخرًا، أغنيتها الجديدة "بعشقك"، عبر موقع "أنغامي"، وعدد من الإذاعات العربية والمصرية، والأغنية من كلمات أسامة مصطفى، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل، وهندسة صوت مصطفى رؤوف.
وتحضر أماني حاليًا لعدد من الأغنيات باللهجة المصرية، والتونسية، والخليجية مع عدد من أهم الشعراء والملحنين والموزعين في مصر والوطن العربي، استعدادا لطرحها خلال الفترة القادمة.
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