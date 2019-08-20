ياسمين رئيس ترد على أحد متابعيها حول تناولها للمواد المخدرة عبر "إنستغرام"

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستغرام" في أحدث نيولوك لها.

وحلت ياسمين رئيس بـ نيولوك جديد من خلال تضفير شعرها لضفائر صغيرة تشبة سكان الأدغال والغابات مع ارتدائها تي شيرت رياضي أزرق ولم تتكلف بوضع الميكب علي وجهها، ولقيت صورتها ردود واسعة من متابعيها عبر "إنستغرام".

وجاءت تعليق أحد متابعيها قائلًا: "لسة بتشربي مخدرات ولا لسة انا كنت بحترمك الفلوس غيرتك ".



لترد ياسمين رئيس قائلة "اصلي كنت بشتري من عندهم ".

وتشارك ياسمين رئيس في بطولة فيلم لص بغداد مع الفنان محمد عادل إمام وأحمد رزق وصلاح عبد الله وأمينة خليل من إخراج أحمد خالد موسى.

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