شكرا لقرائتكم خبر عن "البعض لا يذهب للمأذون" يجمع كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعمل صناع فيلم "البعض لا يذهب للمأذون" على قدم وساق من أجل الانتهاء من التحضيرات النهائية للفيلم، قبل انطلاق التصوير، المقرر له منتصف شهر سبتمبر المقبل، ويجمع الفيلم كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد للمرة الثانية على التوالى، بعدما تعاونوا من خلال فيلم " نادى الرجال السرى"، الذى عرض فى شهر يناير الماضى.

فى السياق ذاته، أوشك المخرج أحمد الجندى على الانتهاء من معاينة أماكن التصوير، حيث ينطلق التصوير بالمشاهد الخارجية للفيلم، ثم يدخل صناعه للتصوير داخل البلاتوهات، كما اقترب السيناريست أيمن وتار من الانتهاء من كتابة السيناريو بالكامل، حيث يعمل على التعديلات الأخيرة قبل انطلاق التصوير.

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يشار إلي أن النجم كريم عبد العزيز، يعرض له حاليا فيلم " الفيل الازرق 2" محققا نجاحا كبيرا منذ عرضه فى السينمات، ووصلت ايراداته الي 85 مليون جنيه، وشارك فى بطولته نيللى كريم، هند صبرى، إياد نصار، شيرين رضا، وأخرون، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، إنتاج سينرجى فيلمز.