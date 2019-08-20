شكرا لقرائتكم خبر عن احصائية جديدة..شخصية الجوكر أكثر الشخصيات التى لا تنسي فى أخر 21 عاماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت احصائية جديدة اجراها موقع ROTTEN TOMATOES، أن شخصية الجوكر التى ظهرت في فيلم The Dark Knight الذى عرض عام 2008، هى أكثر الشخصيات التى لا تنسي فى أخر 21 عاماً وكان لها تأثير وصدي كبير فى عالم السينما.

ووفقاً للإحصائية التى نشرها الموقع، فأن شخصية الجوكر الشهيرة استطاعت أن تحصد المركز الأول فى التقييم الذى شارك فيه عشرات الآلاف، بعد منافسات شرسة مع الكثيرمن الشخصيات الشهيرة، وكان لشكل وآداء ممثل الشخصية دور كبير فى حصد صدارة التقييمات.

وعلى سياق متصل، سيعرض جزء جديد من شخصية الجوكر العام المقبل، وسيجمع عددا هائل من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم وربيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم، وأعلنت الشركة المنتجة للفيلم أنه من المقررعرضه رسميا بدور السينما فى 4 أكتوبر المقبل .