شكرا لقرائتكم خبر عن "ولاد رزق 2" يحصد 63.4 مليون جنيه إيرادات فى شباك التذاكر بعد 12 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم "ولاد رزق 2 - عودة أسود الأرض" للنجم أحمد عز إيرادات أمس الاثنين فى شباك التذاكر 2 مليون و 552 ألف و 943 جنيه، لتصل محصلة ما حققه الفيلم إلى 63 مليوناً و 402 ألف و 943 فى 12 يوم عرض فقط ليستمر فى حصد الايرادات الضخمة وتحطيم الأرقام القياسية فى شباك التذاكر.

تدور قصة الجزء الثانى بعد مرور 3 سنوات منذ أحداث انتهاء الجزء الأول، يحاول الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدث واحد يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم، ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.

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"ولاد رزق 2" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، اضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهر عدد من النجوم كضيوف شرف على أسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.