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إليسا تلمح باستمرارها فى الغناء والإنتاج لنفسها بعد إعلانها الاعتزال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت الفنانة إليسا، لتغرد من جديد بتدوينه ثالثة لها بعد خبر اعتزالها طرح ألبومات غنائية بعد ألبومها الجديد، وكتبت إليسا فى تغريدة جديدة  قائلة:" أنا اتفهم حزنكم جميعا، وأقدرالرسائل التى تلقيتها من الجميع و لكن أنا أفعل الأحسن لي، ولسه مبكرا الحديث على ألبومى الجديد و حفلاتى، وأوعدكم لما أكون جاهزة للإنتاج لنفسى سأفعل ذلك".

 

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 إليسا قدمت مؤخرًا أغنية "قبل أى حد" فى إعلان إحدى شركات الاتصالات الكبرى فى مصر، والأغنية من كلمات تامر حبيب وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع ومكس وديجيتال ماسترعلى فتح الله وإنتاج شركة سينرجى، وتحقق الأغنية ردود أفعال كبيرة منذ طرحها على موقع فيس بوك ويوتيوب.

يذكر أن آخر أعمال إليسا كان طرحها لفيديو كليب أغنية "كرهني" وهي إحدى أغنيات ألبومها الأخير "إلى كل اللي بيحبوني"، وهي أغنية باللهجة اللبنانية من كلمات علي المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خوري شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجي جمال.


بوست اليسا

 

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