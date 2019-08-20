شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مصطفى كامل يطرح أغنية جديدة بعنوان "مجرم" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب مصطفى كامل، كليب جديد يحمل اسم "مجرم"، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"من كلماته وألحانه،وتوزيع الموسيقى أحمد عادل، وميكساج مهندس خالد رؤوف، وإخراج هيثم عنتر.
وكان مصطفى كامل مرشحاً فى انتخابات المهن الموسيقية أمام المطرب الكبير هانى شاكر، وتنافس الثنائى على مقعد النقيب، وفاز الفنان هاني شاكر بالمنصب .
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