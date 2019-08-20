شكرا لقرائتكم خبر عن زينة توجه رسالة لأعدائها: تركت كل شيء ملقى على الأرض وقمت أنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة زينة، رسالة لأعدائها، عبر حسابها علي انستجرام، وكتبت فيها كيف انتصرت على جميع، حيث شاركت زينة جمهورها بصورة جديدة وفسرت سبب هذا الانتصار بأنها تركت كل شيء ملقى على الأرض، وقمت أنا"، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها، و عدد من صديقتها الفنانات بينهن الفنانة عبير صبري، وبوسي، والفنانة ريم البارودي التى كتبت قائلة: "رائعة يا مثلى الأعلى".

وتنتظر زينة طرح فيلمها الجديد "الفلوس" الذى أصبح مرشح للعرض فى موسم إجازة منتصف العام الدراسى، ويشارك فى بطولته إلى جانب تامر حسنى وزينة كلاً من خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، اللبنانى كميل سلامة إضافة إلى ضيوف الشرف أحمد السقا ومى عز الدين وعلى ربيع ووزيزو الفيلم من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج سعيد الماروق.