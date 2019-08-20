- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن زينة توجه رسالة لأعدائها: تركت كل شيء ملقى على الأرض وقمت أنا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة زينة، رسالة لأعدائها، عبر حسابها علي انستجرام، وكتبت فيها كيف انتصرت على جميع، حيث شاركت زينة جمهورها بصورة جديدة وفسرت سبب هذا الانتصار بأنها تركت كل شيء ملقى على الأرض، وقمت أنا"، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها، و عدد من صديقتها الفنانات بينهن الفنانة عبير صبري، وبوسي، والفنانة ريم البارودي التى كتبت قائلة: "رائعة يا مثلى الأعلى".
وتنتظر زينة طرح فيلمها الجديد "الفلوس" الذى أصبح مرشح للعرض فى موسم إجازة منتصف العام الدراسى، ويشارك فى بطولته إلى جانب تامر حسنى وزينة كلاً من خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، اللبنانى كميل سلامة إضافة إلى ضيوف الشرف أحمد السقا ومى عز الدين وعلى ربيع ووزيزو الفيلم من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج سعيد الماروق.
بوست زينة
كانت هذه تفاصيل خبر زينة توجه رسالة لأعدائها: تركت كل شيء ملقى على الأرض وقمت أنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.