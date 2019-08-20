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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
بعثت الفنانة اللبنانية إليسا، رسالة جديدة لجمهورها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر.
وعلقت: "أنا أتفهم حزنكم، وأقدر كل الرسائل التي أتلقاها منكم، ولكني أريد منكم أن تعلمون أني أفعل ذلك لمصلحتي، ومن السابق لأوانه أن نتحدث عن هذا الأمر".
وتابعت: "ما زال لدي ألبوم، وأشارك بحفلاتي في فعاليات كثيرة، وأعدكم في حال أن أكون مستعدة سأنتج ألبوماتي لنفسي".
وأثارت الفنانة إليسا، الجدل بعدما أعلنت اعتزالها الفن، عقب طرح ألبومها الغنائي بالتزامن مع عيد ميلادها القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد قرار الاعتزال..إليسا توجه رسالة جديدة لجمهورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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