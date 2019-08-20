بعد قرار الاعتزال..إليسا توجه رسالة جديدة لجمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

بعثت الفنانة اللبنانية إليسا، رسالة جديدة لجمهورها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر.

وعلقت: "أنا أتفهم حزنكم، وأقدر كل الرسائل التي أتلقاها منكم، ولكني أريد منكم أن تعلمون أني أفعل ذلك لمصلحتي، ومن السابق لأوانه أن نتحدث عن هذا الأمر".

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وتابعت: "ما زال لدي ألبوم، وأشارك بحفلاتي في فعاليات كثيرة، وأعدكم في حال أن أكون مستعدة سأنتج ألبوماتي لنفسي".

وأثارت الفنانة إليسا، الجدل بعدما أعلنت اعتزالها الفن، عقب طرح ألبومها الغنائي بالتزامن مع عيد ميلادها القادم.