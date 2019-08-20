سيف يوسف ينتهي من تصوير "سيفيان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

انتهى المخرج سيف يوسف من تصوير آخر مشاهد فيلمه القصير "سيفيان"، منذ أربعة أيام.

وقال "يوسف" في تصريح لمصراوي، إنه الفيلم حاليا في مرحلة المونتاج، من إنتاج شركة ترافلرز، والفيلم يتحدث عن مذبحة الأرمن الشهيرة، التي وقعت أوائل القرن الماضي.

فيلم "سيفيان" بطولة الفنانة ليلى عز العرب، والفنان عاطف عبداللطيف.

يذكر أن آخر أعمال المخرج سيف يوسف، فيلم "عمر خريستو" الذي عرض في مهرجان الإسكندرية السينمائي العام الماضي.