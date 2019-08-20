للمرة الثانية.. ألبوم "معرفة قديمة" لهيثم شاكر يتصدر موقع iTunes

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
نجح ألبوم "معرفة قديمة" للمطرب هيثم شاكر في الحصول على المركز الأول على موقع itunes للمرة الثانية في أقل من 10 أيام.
كان هيثم أطلق خلال حملته الدعائية للألبوم كليب أغنية "ماتوصنيش" التي شهدت تعاونه مع المخرج اليوناني العالمي يانيس ديموليتس، وتم تصوير الكليب في اليونان، ومن المقرر أن يخرج لنا هيثم بـ 3 كليبات جديدة الفترة المُقبلة.
ويضم الألبوم 14 أغنية، وهم "ماتوصنيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداويني، راحو، احنا افترقنا، مفيش بُعد بينسّي، ماتغيبوش، بابي مفتوح، تيجي منك، معرفة قديمة"
ومن بين المؤلفين الذين تعاون معهم هيثم، المؤلفين: أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، بهاء الدين محمد، نادر عبد الله، محمد رفاعي، محمد القاياني رمضان محمد وسلامة علي، والملحنين: عمرو مصطفى، وليد سعد، محمد يحيى، شادي حسن، تامر علي وأحمد صلاح حسني.
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