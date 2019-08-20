محمد أنور يهنئ إسراء عبد الفتاح بعيد ميلادها بطريقة كوميدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

حرص نجم مسرح مصر الفنان محمد أنور علي تهنئة صديقته بنفس الفريق الفنانة إسراء عبد الفتاح بمناسبة عيد ميلادها عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

ونشر أنور صورة له مع زوجها الفنان حمدي الميرغني وعلق قائلًا:"كل سنه وانتي طيبه يا إسراء وعقبال مليون سنه يا رب، معلش ملقيتش صوره جديده أنا وانتي فقولت أنزل صوره أنا وحمدي على أساس أن انتي وحمدي واحد يعني".

يُذكر أن الفنانة إسراء عبدالفتاح تحتفل اليوم بعيد ميلادها، وهي من مواليد 20 أغسطس 1991.