عارفة عبد الرسول عن رانيا يوسف:"حصل موقف قدامى خلاني مبحلقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعربت الفنانة عارفة عبد الرسول عن حبها الشديد لصديقتها الفنانة رانيا يوسف، مؤكدة أن حبها لها زاد أضعافًا مضاعفة بسبب أحد المواقف التي حدثت أمامها، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وكتبت عارفة عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك": "ما زلت مندهشة ومنبهرة ومستعجبة ومحترمة المثل بتاع تعرف فلان... حصل موقف قدامى خلاني مبحلقة لغاية دلوقت.. فعلا ما تعرفش الإنسان غير لما تعاشره.. والنعمة حبى زاد ليها بدرجة أعجز عن وصفها.. الحب موصول والله.. في حب الست رانيا يوسف".

يذكر أن الفنانة عارفة عبد الرسول شاركت في السباق الدرامي لرمضان المنقضي، من خلال مسلسلي "هوجان" و"اللعبة".