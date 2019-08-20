نشرت منى السابر، والدة الفنانة حلا الترك، صور لها بعد خلع حجابها عبر حسابها بسناب شات. وظهرت والدة حلا، بشعر قصير مسرح بشكل متموج، بشكل مغاير تماما لما كانت عليه بالحجاب. وقامت بالتقاط صورة سيلفي لها معربة عن إعجابها بشكلها، معلقة: ” ما شاء الله، لا فلتر ولا ميكاب وكلشي “. ونالت إطلالة السابر الجديدة إعجاب البعض بالتغييرات الجذرية التي حدثت في مظهرها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: بعد نزع الحجاب والدة حلا الترك تتغير بالكامل.. هكذا استعرضت جمالها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.