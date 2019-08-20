حقق العرض المسرحي " الحادثة" إقبالا جماهيريا كبيرا أثناء مشاركته ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ12 ، حيث قدم أمس حفلتين بناء على رغبة الجمهور لحضور العرض المسرحي، ويقدم العرض اليوم أيضا بالمجان في الساعة السادسة مساء على مسرح الغد بالعجوزة.
يشار إلي أن العرض من إنتاج فرقة مسرح الغد التابعة للبيت الفني للمسرح، و يدور قدم في إطار كوميدي حول شاب مريض يقوم باختطاف فتاة فى بيته ظنآ منه أنه يحبها فيحاول الضغط عليها بأساليب مختلفة من التخويف والقهر الشديد لإخضاعها لهذا
يذكر أن "الحادثة" من تأليف الكاتب الكبير لينين الرملي، ومن بطولة مصطفى منصور، ياسمين سمير ،نيجار، فتحى الجارحى،بالاشتراك مع الراقصين أحمد خالد، ديشا مهدي، محمود عاطف، أحمد هيثم، عادل دياب، ديكور محمد فتحي، إضاءة عز حلمي، ملابس أحمد فرج، موسيقى محمود صلاح حامد، مكياج اسلام عباس، تصميم دراما حركية محمد علي بكر، إخراج عمرو حسان.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. إقبال كبير على "الحادثة" وحفلتين في أول لياليه بالمهرجان القومي للمسرح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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