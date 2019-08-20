9 عروض في رابع أيام المهرجان القومي للمسرح المصري

تنطلق اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠ أغسطس، فعاليات اليوم الرابع من الدورة الثانية عشر للمهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة النجم أحمد عبدالعزيز وتتضمن الفعاليات 9 عروض.

حيث تنطلق في تمام السادسة مساءً 3 عروض وهي ، "الحادثة" للمخرج عادل حسان، بقاعة الغد ويقام العرض المسرحي "الضاحكون" للمخرج محمود السبروت، على مسرح متروبول، كما يقام العرض المسرحي

"نوح الحمام" للمخرج أكرم مصطفى، على قاعة صلاح عبدالصبور.في تمام السابعة مساءً، يقام العرض المسرحي "يهوذا" للمخرج كريم عبدالكريم، بالمعهد العالي للفنون المسرحية وفي الثامنة مساء، تعرض مسرحية "شباك مكسور" للمخرج شادي الدالي، بقاعة زكي طليمات بينما تقام ٣ عروض مسرحية، في تمام الثامنة والنصف مساءً، وهي "الألوان الثلاثة" للمخرجة سحر جروبي، على مسرح العائم الكبير.كما يقام العرض المسرحي "سوبيبور" للمخرج محمد زكي، على مسرح السلام، و"غابة الأحلام" من إخراج زياد كمال، على مسرح الحديقة الدولية وعلى مسرح العائم الصغير، يقام العرض المسرحي "بيت الأشباح" للمخرج محمود الحديني، في تمام العاشرة مساء.وتقام الدورة الثانية عشر للمهرجان القومي للمسرح المصري، في الفترة من ١٧ وحتى ٣٠ أغسطس، برئاسة الفنان الكبير والنجم أحمد عبدالعزيز.